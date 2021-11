‘San Dries’ eert San Diego met wonderlijke goals en verbluffende records, al is toekomst onduidelijk

Diego Maradona keek van boven toe en zag dat het goed was. Dries Mertens (34) liet met een glansprestatie tegen Lazio zien dat hij nog niet kan worden afgeschreven. Sterker nog: hij wordt stap voor stap meer onsterfelijk in Napels.

Voor dit seizoen telt er echter maar één ding in Italië: landskampioen worden. De historische club eerde zondag Maradona met een nieuw standbeeld, ter nagedachtenis aan zijn overlijden een jaar geleden. De Argentijn was de laatste die in 1990 de club voor het laatst kampioen maakte. Dit seizoen, het laatste jaar van Mertens’ contract, heerst er hoop in Napels. De ploeg staat eerste in de Serie A en kreeg pas zeven doelpunten tegen.

Kritiek

Mocht Mertens dit seizoen Napoli naar de ‘Scudetto’ helpen, zal er in Napels misschien ook voor ‘San Dries’ een standbeeld worden gemaakt. Maar voorlopig worden de beeldhouwers nog niet aan het werk gezet. De verlenging van zijn contract staat namelijk flink ter discussie.

,,Aan mij om dat te ontkrachten en dit niveau aan te houden”, reageerde Mertens. ,,Ik heb er weinig last van, laat mij nu maar vooral knallen - ook woensdag in Sassuolo en zaterdag tegen Atalanta. Er wordt veel over gepraat, maar ik heb altijd gezegd dat ik hoop om nog lang hier te blijven. Meer kan ik op dit moment niet zeggen.”

Schouderoperatie

Mertens is terug na een lange revalidatie. Nadat hij meteen na het EK een schouderoperatie onderging en bijna vier maanden in de lappenmand lag, staat Mertens weer op het veld. Trainer Spalletti hield hem de voorbije weken vooral op de bank, maar nu Victor Osimhen drie maanden aan de kant staat vanwege breuken die hij vorige week in gezicht opliep, krijgt hij eindelijk weer zijn kans.

Mertens begon afgelopen weekend de wedstrijd energiek en Napoli had met een vroege treffer een droomstart beet, maar het werd nog mooier. Mertens verdubbelde met een vlotte actie en dito schot de score. De wedstrijd was pas tien minuten ver. Na een half uur spelen deed Mertens het nog eens. De Rode Duivel was het eindstation van een knappe aanval over verschillende stationnetjes. Mertens dacht er niet bij na en krulde de bal in één keer van buiten de zestien over Reina in de bovenhoek. Een pareltje, Diego Maradona-waardig.

Records

Het is de zoveelste keer dat Mertens, die acht jaar geleden voor 13 miljoen over kwam van PSV, het Stadio Diego Armando Maradona in lichterlaaie zette. Het waren doelpunt nummer 138 en 139 voor Napoli. De oud-speler van AGOVV, FC Utrecht en PSV is clubtopscorer aller tijden van de Zuid-Italiaanse club en sinds vorige week heeft hij ook de meeste goals voor Napoli in de Serie A.

,,We speelden een van onze beste wedstrijden dit seizoen. Soms deden we het haast perfect”, zei Mertens na afloop. ,,Die goals deden natuurlijk deugd, zeker als je zo lang gekwetst bent geweest en het zwaar was om terug te komen. Ik begreep wel waarom ik de voorbije weken op de bank zat. Het team speelde goed, Osimhen was sterk. Het was vooral belangrijk om er meteen te staan nu, om er klaar voor te zijn.”