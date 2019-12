Sandler met succes geopereerd aan knieblessure

De Belgische club hoopt dat Sandler over twee maanden weer inzetbaar is. De oud-speler van PEC Zwolle staat onder contract bij Manchester City. Sandler ging afgelopen zomer in het spoor van Vincent Kompany mee naar Brussel. De huurling begon het seizoen als basisspeler en startte negen competitieduels in de basis, tot hij geblesseerd raakte. Sandler speelde vorige week nog wel mee in een bekerwedstrijd. De klachten bleken echter zo groot, dat in overleg met City is besloten over te gaan tot opereren.