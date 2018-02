Santi Mina helpt Valencia met twee goals aan zege op Real Sociedad

Eigen kweek wijst AC Milan de weg bij AS Roma

25 februari AC Milan kende een zeer teleurstellend eerste seizoenshelft, maar de Italiaanse club heeft de smaak goed te pakken in 2018 onder trainer Gennaro Gattuso. Vanavond werd op bezoek bij AS Roma (0-2 winst) alweer de zesde overwinning in zeven wedstrijden geboekt.