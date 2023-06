Santiago Giménez blijft hot na landstitel: Feyenoord-spits op Gold Cup trefzeker voor Mexico

PS­G-doel­man Sergio Rico kan weer communice­ren na ontwaakt te zijn uit coma

De Spaanse doelman Sergio Rico, die eind mei in coma belandde na een val van een paard, is bij bewustzijn en kan communiceren. Dat hebben bronnen in het ziekenhuis van Sevilla, waar Rico ligt, gezegd tegen het Franse persbureau AFP. Zijn vrouw Alba Silva gaf vorige week ook al aan dat Rico ontwaakt was uit zijn coma en dat hij in staat was om dierbaren te herkennen en hun namen te onthouden.