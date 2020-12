Santos betwist nieuw record Messi: ‘Pelé scoorde niet 643 maar 1.091 keer’

Een kleine week geleden tegen Real Valladolid was het dat Lionel Messi droogjes zijn 644ste goal voor Barcelona tegen de touwen duwde. De 33-jarige Argentijn deed daarmee één goal beter dan Pelé, de illustere Braziliaan die in de jaren vijftig en zestig het mooie weer maakte bij Santos. Pelé scoorde volgens officiële cijfers 643 keer voor de Braziliaanse topclub, al lijken ze er daar een andere telling op na te houden.

Santos verklaarde in een statement op Instagram dat hun clublegende niet 643 keer, maar wel 1.091 keer scoorde. Volgens de club maakte Pelé naast zijn 643 officiële goals ook nog 448 treffers in vriendschappelijke wedstrijden. ,,Er wordt wat meewarrig over die doelpunten gedaan, alsof het binnentikkertjes waren tegen ploegen van minder kaliber”, suggereren ze bij Santos.

,,Integendeel, de doelpunten van Pelé in oefenduels vielen in wedstrijden tegen absolute topclubs. Tegen América (uit Mexico) en Colo Colo (uit Chili) scoorde hij bijvoorbeeld negen keer in één wedstrijd. Ook Inter incasseerde acht doelpunten. Verder in het lijstje met ploegen waartegen Pelé meermaals vriendschappelijk scoorde: River Plate, Boca Juniors, Barcelona, Real Madrid, Juventus en Anderlecht.”

Santos wijst erop dat ze in de jaren vijftig en zestig veel oefenwedstrijden moest organiseren om financiële slagkracht binnen te halen om spelers als Pelé, Pepe en Zito bij de club te kunnen houden. Volgens Santos werden de vriendschappelijke duels allemaal volgens de officiële regels gespeeld. Bovendien konden ploegen alleen maar internationale oefenduels spelen als die werden goedgekeurd door hun voetbalbond.

Leuk weetje daarbij: Pelé speelde met Santos ook op Nederlandse bodem. Op woensdag 3 juni 1959 was Feyenoord de tegenstander. Het werd 3-0 voor de Braziliaanse kampioen. In dat jaar versloegen Pelé en co ook SC Enschede met 5-0.

Felicitaties

Hoe het ook zij, de 448 goals van Pelé uit vriendschappelijke wedstrijden worden dus niet meegerekend en dat steekt dus bij Santos. Naast hun rechtzetting dient evenwel gezegd dat de goals in de oefenpartijen waarin Messi scoorde voor Barcelona ook niet meetelden in de eindafrekening. Volgens de officiële cijfers heeft ‘de Vlo’ met 644 treffers dus wel degelijk het record van meeste goals voor één club in competitieve voetbalwedstrijden beet.

Pelé zelf was er vorige week overigens als één van de eersten bij om Messi te feliciteren met de mijlpaal. ,,Net zoals jij weet ik dat er niets beter is dan de plek waar we ons thuis voelen. Proficiat met je historisch record, Lionel. Maar bovenal proficiat met je prachtige carrière bij Barcelona. Verhalen zoals die van ons, over zo’n lange liefde voor dezelfde club, worden jammer genoeg steeds zeldzamer in het voetbal. Ik bewonder je enorm.”

