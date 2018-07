Sarri volgt Conte op bij Chelsea

Sarri (59) was afgelopen drie seizoenen trainer van Napoli. Hij bezorgde de club afgelopen seizoen bijna de eerste landstitel sinds 1990, maar Juventus bleek in de slotfase van de competitie toch net wat sterker.



Chelsea maakte gisteren bekend dat het de samenwerking met Conte heeft beëindigd. Deze Italiaans coach werkte sinds 2016 bij de Londense topclub en leidde Chelsea in zijn eerste seizoen direct naar de titel.



,,Dit wordt een spannende nieuwe fase in mijn carrière'', liet Sarri weten. Hij neemt voor het eerst een buitenlandse club onder zijn hoede. Sarri trainde in Italië ook Empoli en hielp die club in 2014 aan promotie naar de Serie A.

,,Ik zie ernaar uit de spelers te ontmoeten voordat we naar Australië afreizen'', vervolgde Sarri. ,,Daar begint de voorbereiding op het nieuwe seizoen en zal ik de spelers beter leren kennen. Ik ambieer de fans aantrekkelijk voetbal voor te schotelen en wil zeker voor de prijzen gaan. Dat verdient deze club.''



Directeur Marina Granovskaia van Chelsea lichtte de keuze voor Sarri toe. ,,Napoli heeft opwindend voetbal gespeeld en indruk gemaakt met aanvallend en dynamisch spel. De coach heeft de spelers ook beter gemaakt. We zien graag dat hij zijn voetbalfilosofie overbrengt op Chelsea.''



Afgelopen seizoen eindigde Chelsea als vijfde in de Premier League, waardoor het kwalificatie voor de Champions League misliep en komend seizoen in de Europa League uitkomt. De gisteren vertrokken trainer Conte wist met zijn ploeg nog wel de FA Cup te winnen, de achtste in de historie van Chelsea. Hij had nog een doorlopend contract op Stamford Bridge en was het nieuwe seizoen al aan het voorbereiden, maar de verstandhouding met de clubleiding was te zeer verstoord.