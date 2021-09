Scandinavische bonden willen dat FIFA druk op WK-gastland Qatar opvoert

De zes landen hebben de FIFA in een open brief opgeroepen om met een inhoudelijke reactie te komen op het laatste rapport van Amnesty International. De mensenrechtenorganisatie concludeerde daarin dat Qatar jarenlang heeft verzuimd om goed te onderzoeken waardoor veelal jonge arbeidsmigranten om het leven kwamen. Volgens Amnesty International was in veel gevallen een duidelijke link te leggen met de slechte arbeidsomstandigheden in het Arabische land.



,,We zijn erg dankbaar dat Amnesty nieuwe kennis levert, die afwijkt van de officiële cijfers en rapporten die we vanuit Qatar ontvangen”, zegt directeur Jakob Jensen van de Deense voetbalbond DBU. ,,We zetten onze kritische dialoog met de FIFA, de regering in Qatar en andere relevante partijen door, om zo voor verbeteringen voor de arbeidsmigranten te zorgen.”