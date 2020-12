Schalke 04 stelt ook bij rentree Stevens teleur en blijft zonder overwinning

Niet alleen Schalke stelde vanmiddag teleur in een thuiswedstrijd. Dat deed namelijk ook RB Leipzig, waar de deze week geblesseerd geraakte Justin Kluivert ontbrak. Leipzig begon goed aan het duel met laagvlieger 1. FC Köln, maar slaagde er niet in zichzelf al vroeg te belonen. In het vervolg van de eerste helft kon Angeliño tot twee keer toe het verschil niet maken voor de ploeg van Julian Nagelsmann, waarna het aan de andere kant bijna raak was voor Köln.



Ook na de onderbreking bleven doelpunten uit in de Red Bull Arena. Leipzig nam steeds meer risico en dat resulteerde in een aantal goede kansen, maar na zes opeenvolgende thuisoverwinningen is het die perfecte status nu kwijt. Het komt voorlopig wel weer aan de leiding in de Bundesliga, in afwachting van de kraker tussen medekoploper Bayer Leverkusen en Bayern München later vandaag.