Schalke geschokt door eigen fans: ‘Zal de angst in zijn ogen nooit vergeten’

De schrik bij Schalke 04 zit er nog altijd goed in nadat spelers en medewerkers na de degradatie afgelopen dinsdag bij hun terugkeer op de club werden aangevallen door woedende supporters. Over de bizarre nacht in Gelsenkirchen komen in Duitsland steeds meer schokkende details naar buiten.

Trainer Dimitrios Grammozis en assistent Mike Büskens kregen klappen, middenvelder Suat Serdar werd tot aan zijn huis achtervolgd, de auto van aanvaller Mark Uth (ex-Heerenveen en -Heracles) werd zwaar beschadigd en meerdere mensen werden belaagd. Na de verloren uitwedstrijd tegen Arminia Bielelfd waren Klaas-Jan Huntelaar en co hun leven niet meer zeker toen ze bij de Veltins-Arena werden opgewacht door een groep van zo’n 500 man.

,,Het gaat nog steeds niet goed met me’’, zegt Gerald Asamoah, voormalig publiekslieveling en tegenwoordig teammanager, tegen Duitse media ,,Ik heb vooral twee beelden in mijn hoofd. Een medewerker lag op de grond en werd geschopt. En de angst in de ogen van Mike Büskens zal ik nooit vergeten.”

Volledig scherm Onderzoek rond het stadion van Schalke. © Bernd Thissen/dpa

Nadat de onvermijdelijke degradatie een feit was, kwamen woedende fans verhaal halen in Gelsenkirchen. ,,Ze wilden praten, we moesten gewoon luisteren”, aldus Asamoah, die als eerste uit de bus stapte zat. De spelers werden eerst stijf gescholden, maar plotseling de fans gewelddadig.

‘De angst is bij Schalke groter dan het verdriet’, kopt Bild vandaag over de club die nog steeds in shock verkeert. Verschillende mensen liepen blauwe plekken op. ,,Maar over het algemeen is de emotionele schade groter dan de fysieke’’, zegt technisch directeur Peter Knäbel in Bild.

Volledig scherm Schalke-trainer Dimitrios Grammozis (l) en assistent Mike Büskens. © AP

De trainingen van woensdag en donderdag werden afgelast. Vrijdag komt de ploeg weer bijeen. Of er al getraind wordt is de vraag. Dat Schalke komend weekeinde vrij is omdat tegenstander Hertha BSC vanwege een corona-uitbraak niet kan voetballen, is een welkome meevaller.

De politie in Gelsenkirchen neemt de zaak hoog op. De gesloopte Mercedes van Uth werd donderdag onderzocht in de hoop aanwijzingen voor daders te vinden. De club heeft om politiebegeleiding gevraagd. De spelers worden inmiddels extra beveiligd, ook thuis, al worden over al die maatregelen geen detail prijsgegeven.

,,We voeren individuele gesprekken met elke speler’’, zegt Knäbel. ,,We vragen waar ze nog mee zitten en bieden hulp. Als iemand de resterende vier wedstrijden niet meer voor Schalke wil spelen, kan ik daar mee leven.‘’

Volledig scherm Gerald Asamoah. © AFP

