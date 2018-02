Schalke haakt aan in subtop na winst op Hoffenheim

Na een half uur stond de thuisclub al met 2-0 voor in de Veltins Arena, via doelpunten van Thilo Kehrer en Breel Embolo. Het werd in de slotfase nog even spannend na de aansluitingstreffer van Andrej Kramaric. Hoffenheim wist de gelijkmaker echter niet meer te forceren.



Schalke staat voorlopig op de vijfde plek in de Bundesliga met 37 punten, één minder dan Bayer Leverkusen en RB Leipzig. Hoffenheim is met 31 punten de aansluiting kwijtgeraakt.