Schalke ontsnapt aan nieuw dieptepunt door eigen goal St. Juste

Schalke 04 is op het nippertje ontsnapt aan een nieuw dieptepunt in een vooralsnog dramatisch seizoen. De ploeg uit Gelsenkirchen sleepte tegen het FSV Mainz een puntje uit het vuur door een laat eigen doelpunt van Jeremiah St. Juste (2-2) en zakt zo niet weg naar de laatste plaats.

Mainz, dat na zes wedstrijden nog geen enkel punt had verzameld (tegenover 2 voor Schalke) kwam in eigen stadion tot twee keer toe op voorsprong uit een penalty. Met de overwinning in zicht belandde een voorzet in de 82ste minuut ongelukkig op het been van St. Juste, die daarna de bal in het lege doel zag belanden.

De laatste zege van Schalke dateert alweer van 17 januari, toen er voor 62.270 toeschouwers met 2-0 werd gewonnen van Borussia Mönchengladbach. Sindsdien wacht de traditierijke club al 23 wedstrijden op een overwinning in de Bundesliga. Deze week werd wel een bekerzege geboekt op 1. FC Schweinfurt 05, dat uitkomt op het vierde niveau.

Sheraldo Becker beleefde met Union Berlin een heerlijke middag. De Nederlandse aanvaller maakte zijn eerste competitiedoelpunt voor de club uit de Duitse hoofdstad, die met 5-0 over Arminia Bielefeld heen walste en klimt naar een sensationele vierde plaats. Becker, oud-speler van ADO Den Haag en PEC Zwolle, is bezig aan zijn tweede seizoen in Duitse dienst.

De koppositie in de Bundesliga is voorlopig in handen van RB Leipzig, dat met 3-0 veel te sterk was voor SC Freiburg. Verdediger Ibrahima Konaté en Marcel Sabitzer scoorden namens Leipzig. Oud-PSV’er Angeliño bepaalde vlak voor tijd de eindstand uit een vrije trap. Justin Kluivert bleef de gehele wedstrijd op de bank zitten bij de thuisploeg.

Leipzig (16 punten) wordt mogelijk later vandaag weer gepasseerd door Borussia Dortmund of Bayern München, die om 18.30 uur tegenover elkaar staan in Der Klassiker. De aartsrivalen staan op vijftien punten.