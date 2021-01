Schalke-trainer belooft herstelde Huntelaar eerste minuten

Nieuwe tik Liverpool Klopp niet in zak en as: ‘Heel frustre­rend, maar we lossen dit op’

25 januari Liverpool-coach Jürgen Klopp probeerde positieve punten te halen uit de uitschakeling door Manchester United in de FA Cup. Liverpool verloor met 3-2 op Old Trafford en ligt in de Premier League na een slechte reeks ook zes punten achter op de ploeg van Ole Gunnar Solskjaer.