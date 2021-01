Schalke zonder Huntelaar onderuit tegen Bayern, ook concurrent Köln verliest

Na ruim een halfuur spelen kopte Müller de openingstreffer binnen in Gelsenkirchen. Gouden Bal-winnaar Lewandowski schoot de bezoekers na 54 minuten in veilige haven: 0-2. Het is de achtste keer op rij dat hij scoort in een uitwedstrijd en daarmee heeft de Poolse spits een record te pakken.



Schalke probeerde met schoten van Suat Serdar en invaller Alessandro Schöpf iets aan de achterstand te doen, maar de pogingen gingen naast. Müller kopte in de slotfase nog zijn tweede treffer binnen en David Alaba maakte er in blessuretijd 4-0 van.



Schalke werd aan het begin van het seizoen nog met 8-0 afgedroogd door Bayern. Deze keer bleef het dus ‘slechts’ bij 4-0. Bayern nam met de dertiende zege van het seizoen een grotere voorsprong op de concurrentie. RB Leipzig verloor zaterdag van FSV Mainz (3-2) en trainer Peter Bosz ging met Bayer Leverkusen onderuit tegen VfL Wolfsburg (0-1). Borussia Dortmund had vrijdag al met 4-2 van Borussia Mönchengladbach verloren. Leverkusen en Wolfsburg volgen op tien punten van Bayern.