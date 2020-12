Schitterende goal van Eibar, maar Real Madrid wint dankzij Benzema in Baskenland

Pas in de extra tijd besliste Lucas Vázquez het duel. De ploeg van trainer Zinédine Zidane bleef in het spoor van koploper Atlético Madrid, dat gisteren al met 3-1 won van Elche. De twee stadgenoten hebben evenveel punten, maar Atlético heeft twee duels minder gespeeld.



Dankzij treffers van de uitblinkende Karim Benzema en Luka Modric leidde de ‘Koninklijke’ al na 13 minuten met 0-2. Daarna viel de Madrileense productie echter stil. Eibar wist via een treffer van Kike Garcia nog voor de rust te achterstand te verkleinen. In de tweede helft was de thuisclub een paar keer dicht bij de gelijkmaker. Real kwam echter met de schrik vrij. Vázquez maakte in de extra tijd aan alle onzekerheid een einde. Benzema verzorgde zowel bij 0-2 als bij 1-3 de assist.