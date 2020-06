Schmeichel redt punt voor Leicester tegen het Brighton van invaller Pröpper

Er viel weinig te beleven in het King Power Stadium. Dé uitgelezen kans op een doelpunt werd gemist, waardoor doelman Kasper Schmeichel een punt redde voor Leicester City. Hij stopte een strafschop van Neal Maupay, die zaterdag in extremis nog de winnende maakte tegen Arsenal(2-1). De ploeg van Davy Pröpper, die na een uur inviel, is bij de herstart van de Premier League nog ongeslagen. Leicester speelde zaterdag ook al gelijk tegen Watford (1-1) en pakte sindsdien pas twee punten.