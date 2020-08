Schöne moet op slotdag Serie A toch nog vrezen voor degradatie met Genoa

Lasse Schöne (34) tekende op 9 augustus 2019 een tweejarig contract bij Genoa CFC, na zeventien mooie jaren in Nederland bij Heerenveen, De Graafschap, NEC en Ajax. Met zijn Friese vrouw Marije, dochter Mila en zoontje Robin had hij het uitstekend voor elkaar in Nederland, maar na zes prijzen en vele mooie avonden in de Europa League en Champions League met Ajax, wilde hij toch nog eens een buitenlands avontuur aangaan. Het ‘echte buitenland’ dan, want zo voelde Nederland al lang niet meer voor Schöne.



Genoa kwam met een mooi aanbod en Schöne hapte toe. Ja, de club uit Ligurië was zeventiende geworden in de Serie A. Net niet gedegradeerd naar de Serie B, vanwege een beter onderling resultaat tegen nummer achttien Empoli. Maar met de ervaring en traptechniek van Schöne wilde Genoa de weg omhoog weer inzetten. Zijn landgenoten Peter Ankersen en Lukas Lerager kwamen ook, net als nog zeventien nieuwe spelers. Met een flink vernieuwde selectie mikte Genoa op een plek in de subtop, op Europees voetbal misschien zelfs. Sinds de terugkeer naar de Serie A in 2007 was de club al eens vijfde (2009) en negende (2015) geworden, dus waarom niet?