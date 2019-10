Schöne ziet trainer bij Genoa ontslagen worden

Video Achtste­klas­ser door het dolle heen na vrijstel­ling eerste ronde FA Cup

21 oktober De loting van de eerste ronde van de FA Cup is vanavond Chichester City uitgelopen op een sensationele gebeurtenis. De club die uitkomt op het achtste niveau in Engeland – het staat momenteel achtste in de Isthmian South East Division – werd vrijgesteld van de eerste ronde en is automatisch door naar de tweede ronde van het oudste bekertoernooi ter wereld.