Schoppende fan op veld levert Celtic slechts boete op

De Europese voetbalbond UEFA was mild voor Celtic en gaf de club alleen een boete van 10.000 euro. Paris Saint-Germain, dat mede door een doelpunt van Mbappé met 5-0 won op Celtic Park, moet 5000 euro betalen omdat supporters stoeltjes in het uitvak sloopten. Vorige week kreeg de Franse topclub al een boete van 40.000 euro omdat tijdens het gewonnen duel met Bayern München (3-0) vuurwerk werd afgestoken en supporters de trappen in het Parc des Princes blokkeerden.