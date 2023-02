Schorsing Calvin Stengs voor vuistslag voor de tweede keer aangepast

De 24-jarige aanvaller van FC Antwerp, de club van coach Mark van Bommel, kreeg zondag in het duel met Anderlecht rood omdat hij Amadou Diawara een klap had gegeven.

Antwerp ging in eerste instantie niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de disciplinaire commissie van vier duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Nadat het disciplinair comité ernaar had gekeken, was de schorsing van Stengs nog zwaarder uitgevallen. De oud-speler van AZ kreeg een schorsing van zes wedstrijden, waarvan twee voorwaardelijk aan zijn broek.