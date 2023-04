Schorsing én boete voor Belgische voetballer na racisme-rel in Verenigde Staten

De Belgische voetballer Dante Vanzeir van de Amerikaanse club New York Red Bulls is voor zes wedstrijden geschorst vanwege een racistische opmerking. Ook kreeg hij van de Major League Soccer een boete opgelegd.

De 24-jarige aanvaller, die pas twee maanden in de Verenigde Staten voetbalt, nam ,,tot nader order” afstand van de club vanwege een racisme-rel. Vanzeir zou afgelopen zaterdag in de wedstrijd tegen San José Earthquakes een racistische opmerking hebben gemaakt naar tegenstander Jeremy Ebobisse. Vanwege de commotie die op het veld ontstond, lag de wedstrijd zo’n 20 minuten stil. Vanzeir, die tot voor kort in de Belgische competitie speelde bij Union, bood maandag in een verklaring publiekelijk excuses aan.

Ron Jans, nu coach van FC Twente, maakte zelf ook al eens zoiets mee in zijn tijd in de Verenigde Staten. Hij reageerde op de nieuwe rel. ,,Ik voelde me in een nachtmer­rie of Net­flix-film beland", zo blikte Jans terug.

,,Ik aanvaard de volledige verantwoordelijkheid voor mijn acties”, aldus de Belg, die één keer voor de ‘Rode Duivels’ speelde. ,,Hoewel het niet mijn bedoeling was om met mijn taalgebruik enige schade of aanstoot te veroorzaken, weet ik dat ik dat wel heb gedaan en dat spijt me ten zeerste.”

Vanzeir sprak dinsdag zijn ploeggenoten van New York Red Bulls toe. ,,Om verdere afleiding te voorkomen, komt hij tot nader order niet meer op de club”, staat in een korte verklaring van de ploeg uit New York.