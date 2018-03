Schorsing schoppende scheidsrechter Chapron verlengd

Nog volop werk voor verliezende Van Marwijk

19:59 Dat Australië geen wonderploeg heeft, was al langer bekend, maar het debuut van Bert van Marwijk bij de Socceroos tegen Noorwegen onderstreepte dat nog eens ondubbelzinnig. Volkomen terecht won de thuisploeg in een vrijwel leeg Ullevaal-stadion in Oslo: 4-1.