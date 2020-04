Schotse clubs rollend over straat in discussie vol hebzucht en wantrouwen

Zwitserse aanklager sluit een van de twee zaken tegen Sepp Blatter

14:58 De openbaar aanklager in Zwitserland is van plan een van de onderzoeken naar Sepp Blatter, de voormalig voorzitter van de FIFA, te staken. Het gaat om het onderzoek naar de deal die Blatter sloot met de Caribische voetbalbond CFA over de uitzendrechten voor twee WK's.