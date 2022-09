Schouten en Zirkzee zien geliefde Mihajlovic ontslagen worden bij Bologna: ‘Helaas tijd voor verandering’

De Italiaanse voetbalclub Bologna heeft trainer Sinisa Mihajlovic ontslagen. De voormalig international van Joegoslavië was sinds januari 2019 de baas in het Stadio Renato Dall’Ara.

Onder leiding van de 53-jarige Mihajlovic speelde Bologna, waar spits Joshua Zirkzee, middenvelder Jerdy Schouten en rechtsback Denso Kasius onder contract staan, in de eerste vijf competitiewedstrijden van dit seizoen drie keer gelijk en verloor twee keer. Daarmee staat de ploeg voorlopig op de zestiende plek in de Serie A.



Sydney van Hooijdonk staat ook onder contract bij Bologna, maar wordt net als in de tweede helft van vorig seizoen verhuurd aan SC Heerenveen. Het contract van Mitchell Dijks werd op Deadline Day verbroken, waarna de linksback bij Vitesse belandde.

Mihajlovic was sinds januari 2019 actief als trainer bij de Italiaanse club, waar hij Filippo Inzaghi opvolgde. Destijds wist hij Bologna te behoeden voor degradatie en leidde hij de club van de achttiende naar de tiende plek.

Leukemie

De voormalig speler van Rode Ster Belgrado, AS Roma, Sampdoria, Lazio en Inter werd in 2019 getroffen door leukemie. Hij herstelde na een beenmergtransplantatie en chemokuur maar kreeg in maart dit jaar te maken met een terugval. Volgens de trainer was zijn situatie minder ernstig dan drie jaar geleden.

,,De afgelopen jaren hebben we samen met Sinisa mooie en pijnlijke momenten beleefd, die tot een sterke band hebben geleid die niet alleen professioneel maar vooral menselijk is. Mihajlovic heeft de ziekte met moed en vastberadenheid onder ogen gezien sinds de dag dat hij zijn gezondheidstoestand openbaar wilde maken op een ontroerende persconferentie”, aldus Bologna-voorzitter Joey Saputo.

,,De club en de hele stad schaarden zich rond de coach in de moeilijke periode, hoewel Mihajlovic altijd terecht beweerde alleen gewaardeerd te willen worden vanwege zijn werk. Nu is helaas de tijd gekomen voor verandering, een pijnlijke beslissing die we moesten nemen in het belang van het team en de club.”

Mihajlovic begon zijn trainersloopbaan in 2008 ook bij Bologna. Daarna was hij ook de baas bij Catania, Fiorentina, Servië, Sampdoria, AC Milan, Torino en Sporting Lissabon.

