Schouten met eerste treffer voor Bologna belangrijk tegen hekkensluiter Crotone

Serie AJerdy Schouten heeft zaterdag in de Serie A een belangrijke rol gespeeld in de comeback van Bologna op bezoek bij hekkensluiter Crotone. Als invaller maakte Schouten de gelijkmaker, waarna een 2-0 achterstand even later door Andreas Skov Olsen alsnog werd omgebogen in een nipte overwinning.