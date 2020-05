Schreuder en Bosz leven toe naar hervatting: ‘Komt voor de mensen iets leuks aan’

Merkel: Quarantai­ne Duitse voetbal­lers kan korter dan twee weken

6 mei De Duitse voetbalprofs moeten, voordat ze het seizoen hervatten, eerst in quarantaine. Die heeft de vorm van een trainingskamp en hoeft niet per se twee weken te duren. ,,Het kan ook korter”, zei minister-president Markus Söder van de deelstaat Beieren nadat bondskanselier Angela Merkel had gemeld dat er in de eerste en tweede Bundesliga weer gevoetbald kan worden vanaf half mei.