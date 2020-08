Schreuder moet assistent Koeman in Camp Nou worden

Scheuder was bezig aan zijn eerste jaar bij de Bundesligaclub, waar hij tussen 2015 en 2018 werkte als assistent van onder anderen Julian Nagelsmann. Daarna vervulde hij in Amsterdam de rol van assistent van Erik ten Hag bij Ajax. Eerder was de ex-speler van onder meer RKC, NAC en Feyenoord trainer van FC Twente en assisten-trainer van Vitesse.

Enquete Poll Wie moet Ronald Koeman opvolgen als bondscoach? Peter Bosz

Frank de Boer

Arsène Wenger

Dick Advocaat

Erik ten Hag

Phillip Cocu

Louis van Gaal

Iemand anders Wie moet Ronald Koeman opvolgen als bondscoach? Peter Bosz (32%)

Frank de Boer (18%)

Arsène Wenger (14%)

Dick Advocaat (4%)

Erik ten Hag (3%)

Phillip Cocu (3%)

Louis van Gaal (20%)

Iemand anders (7%)

Na het vertrek van Quique Sétien, die vanavond werd ontslagen, is Koeman de beoogde nieuwe trainer van Barcelona. De bondscoach van het Nederlands elftal onderhandelt op dit moment met zijn oude club over een meerjarig contract. De verwachting is dat hij op korte termijn wordt gepresenteerd.

Koeman was in januari ook al in beeld bij de club, maar de bondscoach bedankte omdat hij met het Nederlands elftal naar het EK wilde. Het landentoernooi is vanwege de uitbraak van het coronavirus met een jaar uitgesteld. Het is algemeen bekend dat Koeman ooit aan de slag wil als hoofdtrainer van Barcelona. Hij heeft een clausule in zijn contract staan dat hij het Nederlands elftal onder bepaalde voorwaarden mag verlaten voor FC Barcelona.

Koeman speelde van 1989 tot 1995 voor de Catalaanse club; hij werd vier keer landskampioen met Barcelona en won in 1992 de Europa Cup 1.

