Schreuder per direct weg bij Hoffenheim: ‘Andere blik op de toekomst’

Het contract van Schreuder liep nog tot 2022. Het was zijn eerste seizoen bij de club uit de Bundesliga nadat hij overkwam van Ajax. Daar was hij de assistent van Erik ten Hag.

,,Alfred stabiliseerde het team na de afgelopen zomer en zorgde ervoor dat we bovenin de middenmoot staan”, vertelt technisch directeur Peter Görlich. ,,We hebben verschillende meningen op enkele belangrijke vlakken, waardoor een samenwerking tot na dit seizoen niet logisch zou zijn”, gaat voetbaldirecteur Alexander Rosen verder. ,,We danken Alfred voor zijn belangrijke werk en de vriendelijke oplossing die we nu hebben gevonden.”