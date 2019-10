Schreuder stunt tegen Bayern, Bosz pakt punt in topper

Alfred Schreuder won dit seizoen seizoen pas één keer met TSG Hoffenheim 1899. In de laatste vier wedstrijden pakte de formatie van de Nederlandse coach slechts twee punten en vanmiddag stond er ook nog een bezoek bij koploper Bayern München op de planning. Met Nederlanders Joshua Brenet en Jürgen Locadia gingen Schreuder en consorten de strijd aan in de Allianz Arena.



Waar Bayern München midweeks Tottenham Hotspur met 2-7 vernederde, daar had de ploeg van Niko Kovac het tegen TSG Hoffenheim 1899 een stuk lastiger. Sargis Adamyan had binnen vier minuten de 0-1 al op de schoen, maar omdat hij miste en de eerste helft verder nagenoeg kansloos verliep bleef het tot rust 0-0. Diezelfde Adamyan liet de Rekordmeister tien minuten na rust wel schrikken. De Armeen profiteerde van het lamlendige spel van Bayern en schoot in de tweede helft alsnog de 0-1 achter doelman Manuel Neuer.



Bayern München had zodoende nog ruim een half uur om de eerste thuisnederlaag in de Bundesliga sinds 6 oktober 2018 (0-3 tegen Borussia Mönchengladbach) te voorkomen. De gelijkmaker kwam vrij snel. Robert Lewandowski kopte zijn elfde van het seizoen binnen. Iets wat nog nooit een speler lukte in de eerste zeven duels van het seizoen. Het was zijn 213de treffer en daarmee evenaarde hij Manfred Burgsmüller. Alleen Gerd Müller (365 goals), Klaus Fischer (268 goals) en Jupp Heynckes (220 goals) maakten meer doelpunten.



Het werd echter de wedstrijd van Adamyan. De Armeniër zorgde voor een enorme stunt door de eindstand op 1-2 te bepalen. Bayern München verliest voor het eerst sinds bijna een jaar in eigen huis.