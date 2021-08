Schrik rond in elkaar gezakte spits Kalu: ‘Iedereen was bang en dacht aan de situatie met Eriksen’

VideoBordeaux-spits Samuel Kalu zakte gisteravond in de zesde minuut in elkaar tijdens het competitieduel met Olympique Marseille. Hij werd gewisseld nadat hij kort op het veld was teruggekeerd.

Het medisch team van de ploeg kwam in de hete avond in Marseille aangerend met een brancard, maar de speler kon nadat hij bij zijn positieven was gebracht zelf weer opstaan en van het veld lopen, met hulp van zijn ploeggenoten en met een pak ijs tegen zijn hoofd. De Nigeriaan kwam nog even terug in het veld na te zijn verzorgd, maar werd enkele minuten later toch gewisseld.



Het publiek in het Stade Velodrome werd even stil en het incident bracht herinneringen terug aan het EK waar de Deense spelmaker Christian Eriksen ineenzakte in de wedstrijd tegen Finland, nadat hij werd getroffen door een hartstilstand.

Eriksen kon bijtijds worden gereanimeerd en hield geen schadelijke gevolgen over aan het incident. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij een ICD kreeg om herhaling te voorkomen. Zo’n apparaatje signaleert hartritmestoornissen en grijpt zo nodig in met een elektrische prikkel of een wat zwaardere schok.

De wedstrijd eindigde in een 2-2 gelijkspel. Olympique Marseille kwam door goals van Cengiz Ünder en Dimitri Payet op een 2-0 voorsprong in de eerste helft, maar in het eerste kwartier na rust scoorden Timothée Pembélé en Rémi Oudin voor Bordeaux. Kort voor tijd kreeg Marseille-speler Leonardo Balerdi nog rood.

,,We kregen er even de rillingen van. Iedereen was even bang en dacht aan de situatie met Eriksen, maar gelukkig liep het met Samuel goed af,” zei Oudin na de wedstrijd. De nieuwe Bordeaux-coach Vladimir Petkovic schrok zich ook rot bij het incident vroeg in de wedstrijd. ,,Ik dacht meteen aan wat er tijdens het EK gebeurde. Volgens de dokters is er niet ernstigs aan de hand, maar we zullen hem maandag zeker nog tests laten ondergaan. Met het medische team besloten we om Samuel snel van het veld te halen om geen risico met hem te nemen,” zei de voormalig bondscoach van Zwitserland.

