Scolari (71) gaat maar door en wordt trainer Cruzeiro

Gezien het belang van een snelle ommekeer, is de aanstelling van Scolari donderdagavond afgerond", meldt Cruzeiro op de clubwebsite. Cruzeiro behaalde in 2013 en 2014 de Braziliaanse titel maar degradeerde in 2019. In de Braziliaanse eerste divisie staat Cruzeiro nu voorlaatste. Scolari leidde Brazilië in 2002 naar de vijfde wereldtitel door in de finale Duitsland met 2-0 te verslaan.