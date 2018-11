Scoren na je veertigste verjaardag: wie gingen Claudio Pizarro voor?

Claudio Pizarro

Claudio Pizarro maakte in de zomer van 1999 de overstap van Allianza Lima naar Werder Bremen. Inmiddels is de Peruaanse spits bezig aan zijn vijfde periode bij de Duitse club, nadat hij in de tussentijd ook uitkwam voor Bayern München, Chelsea en FC Köln. Pizarro staat inmiddels vijfde op de all-time topscorerslijst van de Bundesliga met 193 goals in 453 duels. Afgelopen zondag maakte hij zijn eerste goal van dit seizoen in de 2-6 nederlaag tegen Bayer Leverkusen. Daarmee werd hij pas de tweede speler in de geschiedenis van de Bundesliga die na zijn 40ste verjaardag scoorde, na Miroslav Votava (40 jaar en 121 dagen) namens Werder Bremen tegen VfB Stuttgart op 24 augustus 1996.

Volledig scherm Claudio Pizarro in actie tegen Bayer Leverkusen. © EPA

Teddy Sheringham

In de jaren 60 werd Stanley Matthews op zijn 48ste nog verkozen tot beste speler van Engeland, maar ook aan de andere kant van Het Kanaal zijn oude doelpuntenmakers uniek. Teddy Sheringham is de enige speler die in de Premier League (sinds 1992) heeft gescoord na zijn 40ste verjaardag. De voormalig spits van Manchester United en Tottenham Hotspur was 40 jaar, 8 maanden en 24 dagen oud toen hij namens West Ham United scoorde tegen Portsmouth op Boxing Day op 26 december 2006. Op 5 januari 2008 scoorde hij als 41-jarige goaltjesdief ook nog namens Colchester United in de FA Cup tegen Peterborough United.

Volledig scherm Teddy Sheringham in overleg met West Ham United-manager Alan Pardew op 29 oktober 2006. © AFP

Alessandro Costacurta

De Serie A heeft de naam dat spelers tot ver in hun grijze jaren mee kunnen, maar toch zijn er maar vier spelers die het in de hoogste competitie van Italië voor elkaar kregen om na hun 40ste verjaardag te scoren: Alessandro Costacurta (41) in 2007, Silvio Piola (40) in 1954 en Pietro Vierchowod (40) in 1999. ‘Billy’ Costacurta maakt zijn laatste goal uit een penalty op 19 mei 2007, vier dagen voordat hij met AC Milan voor de vijfde keer de Champions League zou winnen. De slimme verdediger scoorde in 663 wedstrijden voor Milan maar drie keer, maar werd dus wel de oudste doelpuntenmaker ooit in de Serie A.

Volledig scherm Alessandro Costacurta wordt gefeliciteerd door zijn teamgenoten na zijn goal namens AC Milan tegen Udinese op 19 mei 2007. © AFP

Donato

Net als in de Premier League is er ook in de geschiedenis van La Liga maar één doelpuntenmaker van 40 jaar of ouder. De geboren Braziliaan en twaalfvoudig Spaans international Donato was 40 jaar, 4 maanden en 17 dagen oud toen hij namens Deportivo La Coruña scoorde tegen Valencia (1-2) nederlaag op 17 mei 2003. Roy Makaay was een van de spelers die het van dichtbij zag gebeuren.

Volledig scherm Donato juicht na een goal voor Deportivo La Coruña in 2000. © EPA

Benjamin Nivet

Ook in de geschiedenis van de Franse Ligue 1 is er maar één veertigjarige doelpuntenmaker geweest. Benjamin Nivet strooit op zijn 41ste nog altijd met passes voor AC Troyes. Aan het eind van vorig seizoen, op 28 april 2018, scoorde hij namens die club nog in de Ligue 1. Met een fraai schot maakte hij de 2-1 tegen SM Caen, waarna zijn Zuid-Koreaanse teamgenoot Hyun-jun Suk voor de 3-1 eindstand zorgde.

Volledig scherm Benjamin Nivet in actie tegen Olympique Marseille op 6 mei 2018. © AFP

Gijs Nass

De oudste doelpuntenmaker in de geschiedenis van de Eredivisie is geen bekende naam. Gijs Nass was 40 jaar en 255 dagen oud toen hij in 1961 scoorde namens VVV. Nass voetbalde in totaal bijna negenhonderd duels in het eerste elftal van VVV, waarvan 265 als semi-prof. Als bijna 42-jarige nam hij op 11 maart 1962 afscheid.

Kazuyoshi Miura

Het wereldrecord ‘oudste doelpuntenmaker’ is in handen van Kazuyoshi Miura, bij de supporters van zijn club Yokohama FC beter bekend als King Kazu. Hij voetbalt op zijn 51ste nog altijd vrolijk door in de J-League 2, het tweede niveau van Japan. Dit seizoen scoorde hij nog niet, maar toen hij dat in maart vorig jaar wel deed werd hij met 50 jaar en 14 dagen wel de oudste doelpuntenmaker ooit in het profvoetbal. ‘King Kazu’ begon zijn profloopbaan in 1986 bij de Braziliaanse topclub Santos en speelt al sinds 2005 bij Yokohama FC.

Volledig scherm De 51-jarige Japanner Kazuyoshi Miura in actie voor Yokohama FC in de J-League 2. © Getty Images