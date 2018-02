Scorende Aké bezorgt Chelsea pijnlijke avond

Callum Wilson bracht The Cherries zes minuten na rust op voorsprong op Stamford Bridge. Daarna was Chelsea het vertrouwen in eigen kunnen volledig kwijt. In de 64ste minuut maakte Junior Stanislas er 0-2 van en drie minuten later zorgde Nathan Aké voor de 0-3. Chelsea staat nu op een vierde plaats in de Premier League. De regerend kampioen heeft na 25 wedstrijden al een achterstand van achttien punten op koploper Manchester City. Chelsea verhuurde eerder op de avond de Belgische spits Mitchy Batshuayi aan Borussia Dortmund en nam Olivier Giroud voor 17 miljoen euro over van Arsenal, maar de Fransman zat vanavond nog niet bij de wedstrijdselectie.

Everton verslaat Leicester City

Everton was vanavond op Goodison Park met 2-1 te sterk voor Leicester City. Theo Walcott, die begin deze maand werd overgenomen van Arsenal, scoorde in de eerste helft twee keer voor The Toffees. Jamie Vardy maakte er in de 71ste minuut vanaf elf meter nog 2-1 van, maar daar bleef het bij. Everton staat nu op een negende plaats in de Premier League, Leicester City met drie punten meer op een achtste plaats. Bij Everton maakte rechtsback Séamus Coleman na tien maanden afwezigheid zijn rentree, nadat hij in maart vorig jaar zijn been brak in de interland Ierland - Wales.