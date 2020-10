Scorende Babel bezorgt Galatasaray de overwinning

5 goals in 8 duels Depay scoort tegen Monaco en toont boodschap voor Van Dijk

26 oktober Memphis Depay opende vanavond na twaalf minuten de scoren namens Olympique Lyon in de thuiswedstrijd tegen AS Monaco. De spits van Oranje toonde na zijn goal een shirt met een boodschap voor Virgil van Dijk na zijn knieblessure van vorige week: ‘Virgil, stay strong my brother.’