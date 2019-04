Scorende Biseswar viert kampioensfeest PAOK met uitzinnige fans

Ex-Feyenoorder Diego Biseswar benutte in de achtste minuut een strafschop. Daarmee bracht de 31-jarige Amsterdammer de stand op 2-0. Mede door die zege haalde PAOK ongeslagen de landstitel binnen. De formatie uit Thessaloniki is de eerste ploeg van buiten Athene die kampioen van Griekenland is geworden sinds Larissa in 1988. Biseswar had een aanzienlijk aandeel in de titel. De aanvaller speelde als linksbuiten 26 competitieduels en was daarin goed voor acht treffers en zeven assists.



Voorzitter Ivan Savvidis kon de feestelijke wedstrijd niet bijwonen. De in Rusland geboren eigenaar van PAOK werd vorig jaar nog voor drie jaar geschorst nadat hij met een pistool in zijn broekriem het veld was opgelopen uit onvrede over de arbitrage. Hij wenste zondag voor het begin van de wedstrijd al zijn spelers buiten het stadion succes en bekeek het kampioensduel noodgedwongen op televisie.