Scorende Boëtius sleept Mainz uit degradatiezone

Op jacht naar cao Van Dongen: Als je zwanger bent kan je worden ontslagen, belache­lijk

24 oktober Merel van Dongen kan zich erom frustreren. Na ruim een jaar onderhandelen is er nog altijd geen akkoord bereikt tussen de clubs en speelsters van de Liga Iberdrola, de Spaanse competitie, over een cao. ,,Wij hebben recht op een minimumloon en goede arbeidsvoorwaarden. Als je nu een blessure oploopt of zwanger raakt, heb je gewoon pech.”