Scorende De Vrij houdt Lazio op CL-koers

Rekik snel weer beschik­baar voor Hertha

13:27 Karim Rekik kan na een paar dagen rust in de loop van komende week de training bij Hertha BSC hervatten. De Nederlandse verdediger viel gisteren in de gewonnen uitwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt (0-3) in de 88ste minuut uit met een teenblessure.