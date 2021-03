Scorende Doan frustreert Bosz en Leverkusen, Kluivert verspeelt punten met RB Leipzig

Het was Leverkusen dat kort voor de jaarwisseling uitgroeide tot de grootste uitdager van Bayern München, dat kwakkelend op jacht was naar een nieuwe landstitel. Leverkusen maakte indruk en leek op weg naar een historisch seizoen. Amper drie maanden later is Bayern München volledig uit zicht geraakt en moet het pijnlijk genoeg opnieuw vrezen voor een seizoen zonder Champions League-deelname, want Leverkusen is het de laatste weken volledig kwijt in de Bundesliga. Van de laatste vijf duels werd er slechts een overwinning geboekt, terwijl er in 2021 al zes keer werd verloren. Daardoor zakte Leverkusen naar de zesde plaats in de Bundesliga.