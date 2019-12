Scorende tiener Zirkzee is weer de reddende engel bij Bayern München

Joshua Zirkzee was vanmiddag opnieuw de held bij Bayern München. De 18-jarige spits uit Schiedam brak in de thuiswedstrijd tegen VfL Wolfburg vlak voor tijd de ban voor zijn ploeg, die uiteindelijk met 2-0 won.

Net als afgelopen woensdag bij zijn Bundesligadebuut in Freibug (1-3) was Zirkzee als invaller goud waard. Tweeënhalve minuut (150 seconden) nadat hij de Braziliaan Philippe Coutinho had afgelost zette hij op aangeven van Thomas Müller met zijn eerste balcontact in de 85ste minuut de 1-0 op het bord. En net als tegen Freiburg zorgde Serge Gnabry niet veel later voor de definitieve beslissing.

Wout Weghorst, clubtopscorer van Wolfsburg met 7 goals, was niet fit genoeg om te start. De oud-spits van onder meer AZ viel in de 77ste minuut in. Jeffrey Bruma bleef in München de hele wedstrijd op de bank.

Volledig scherm Joshua Zirkzee zet Bayern op 1-0. © REUTERS

Zirkzee, voormalig jeugdspeler van ADO Den Haag en Feyenoord, werd de tweede Nederlander die in zijn eerste twee wedstrijden voor Bayern scoort. Mark van Bommel presteerde dat eerder in september 2006. De bij PSV ontslagen trainer was destijds trefzeker tegen Arminia Bielefeld en Alemannia Aachen.

Volledig scherm Ook op de site van Bild zijn ze onder de indruk van de jonge Nederlander. © Bild.de

Door de cruciale treffers van Zirkzee, die tot 2023 onder contract staat bij de Duitse Rekordmeister, blijft Bayern halverwege de competitie op titelkoers. De ploeg van interim-trainer Hansi Flick staat derde op vier punten van koploper RB Leipzig.

Degradatiegevaar

Davy Klaassen gaat met Werder Bremen niet bepaald vrolijk de feestdagen in. De ex-Ajacied verkeert met zijn ploeg serieus in degradatiegevaar na de 1-0 nederlaag vanmiddag in Köln.

De positie van trainer Florian Kohfeldt in Bremen lijkt onhoudbaar geworden na de vierde uitlijder op rij. Werder begon deze maand nog met een verrassende 2-3 zege bij Wolfsburg, maar ging daarna voor schut tegen hekkensluiter Paderborn (0-1), Bayern München (6-1) en Mainz (0-5).

Volledig scherm Davy Klaassen (l) in duel met Jonas Hector. © AP

Bij FC Köln, waar Kingsley Ehizibue na ruim een uur geblesseerd uitviel, volgde een nieuwe tegenvaller. Door een goal van Jhon Cordoba won de directe concurrent met 1-0. De ploeg van trainer Markus Gisdol heeft door de derde overwinning op rij nu drie punten meer dan Werder Bremen, dat met 14 punten uit 17 duels halverwege de competitie zestiende staat. Die plek betekent aan het eind van het seizoen promotie/degradatieduels met de nummer drie uit de Tweede Bundesliga.

Herbstmeister

RB Leizig sluit de eerste competitie af als Herbstmeister. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann maakte op eigen veld een 0-1 achterstand (doelpunt Florian Niederlechner) goed tegen het FC Augsburg van Jeffrey Gouweleeuw. Konrad Laimer, Patrik Schick en Yussuf Poulsen zorgden er in de slotfase voor dat de koploper als nog won: 3-1.

Leipzig staat bovenaan met 37 punten uit 17 wedstrijden. Borussia Mönchengladbach, dat vanavond in actie komt tegen Hertha BSC, kan ook nog op 37 punten komen maar heeft een veel minder doelsaldo dan de winterkampioen.