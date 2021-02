Scorende verdedigers Dias en Stones bezorgen Manchester City twintigste zege op rij

Met de weer helemaal fitte Sergio Agüero terug in de basis nam City na een half uur terecht de leiding in het Etihad Stadium. Kevin De Bruyne slingerde de bal met zijn ‘mindere’ linkerbeen fantastisch voor en Ruben Dias kopte liet doelman Darren Randolph volstrekt kansloos: 1-0.



Echt doorpakken deed City niet na de voorsprong, waardoor West Ham in de wedstrijd bleef. Michail Antonio raakte vijf minuten voor rust de paal en maakte drie minuten later alsnog de gelijkmaker. Jesse Lingard leek op doel te schieten, maar zijn schot kwam voor de voeten van Antonio terecht en de spits tikte van dichtbij binnen. Voor City was dat het eerste tegendoelpunt in de Premier League sinds 15 december, daarna werd er 629 minuten lang geen treffer geïncasseerd.



In de tweede helft stelde City orde op zaken. West Ham kwam er nauwelijks aan te pas en de 2-1 van John Stones was in de 68ste minuut dan ook verdiend. De verdediger schoot in één beweging raak op aangeven van Riyad Mahrez. Dat betekent dat Stones en Dias in de laatste zestien Premier League-duels samen goed waren voor vijf goals, terwijl ze er slechts drie incasseerden.