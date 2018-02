'Seedorf aan de slag bij Deportivo La Coruña'

Seedorf sloot in januari 2014 per direct zijn spelersloopbaan af bij het Braziliaans Botafogo om aan de slag te gaan bij AC Milan, de club waar hij van 2002 tot 2012 als speler zeer succesvol was geweest. Als trainer was Seedorf een stuk minder succesvol bij de Rossoneri. Op 9 juni 2014, na vier maanden als hoofdtrainer, werd hij al ontslagen. Van 7 juli 2016 tot 5 december 2016 was Seedorf hoofdcoach bij Shenzhen FC op het tweede niveau van China.