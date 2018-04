Seedorf jarig, maar Atlético Madrid krijgt cadeautje en wint

Deportivo La Coruña was het eerste halfuur veelvuldig in de aanval, maar zoals het hele seizoen al heeft de ploeg uit Galicië de grootste moeite om te scoren. Na 32 minuten kwam Atlético Madrid op voorsprong, maar daar had het wel een heel goedkoop gegeven strafschop voor nodig. Saúl Ñíguez ging wel heel gewillig naar de grond na een lichte aanraking van Deportivo-middenvelder Pedro Mosquera. Scheidsrechter Daniel Trujillo trapte er echter met open ogen in en kende een strafshop toe, die door de Franse spits Kevin Gameiro koeltjes werd benut: 1-0.

Stugge defensie

Deportivo probeerde daarna een uur lang nog de gelijkmaker te forceren, maar slaagde daar niet in tegen de stugge defensie van Atlético Madrid, dat dit seizoen pas veertien tegentreffers te verwerken kreeg in dertig competitieduels. Atlético Madrid blijft tweede in La Liga met negen punten achterstand op koploper FC Barcelona, dat dankzij het 2-2 gelijkspel bij Sevilla van zaterdagavond nog altijd ongeslagen is in de Spaanse competitie. Het was voor Atlético Madrid al de tiende keer dit seizoen dat er met 1-0 werd gewonnen.