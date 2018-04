Seedorfs Deportivo maakt erehaag voor bekerwinnaar Barcelona

Docu Na Juventus krijgt ook Napoli eigen serie op Netflix

18:56 Juventus en Napoli zijn verwikkeld in een spannende titelstrijd in de Serie A, maar de Italiaanse rivalen hebben ook overeenkomsten. In navolging van Juventus krijgt Napoli namelijk ook een documentaire, die op 31 mei in zijn geheel te zien zal zijn op Netflix.