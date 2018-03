Seedorfs Deportivo schiet niets op met gelijkspel tegen concurrent

FC Barcelona kan derde ongeslagen kampioen van Spanje worden

16 maart Kampioen worden is altijd mooi, maar ongeslagen kampioen worden is alleen voor echt grote teams weggelegd. Het is een doel voor FC Barcelona in de laatste tien competitieduels dit seizoen. Slechts twee keer eerder werd een club ongeslagen kampioen in Spanje, in 1930 en 1932.