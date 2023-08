Seizoen voor Jurriën Timber bij Arsenal grotendeels voorbij: Oranje-international wacht operatie aan kruisband

,,Ik baal ervan dat mijn blessure ernstiger is dan verwacht, vooral na het warme welkom dat ik heb gekregen", schrijft Timber op zijn Instagram-account. ,,Ik wilde jullie terugbetalen op het veld, maar dat zal de komende tijd niet mogelijk zijn. Ik ben gezegend met veel geweldige mensen om me heen, samen zullen we er alles aan doen om zo snel en sterk mogelijk terug te komen. Voorlopig zal ik ons team natuurlijk vanaf de tribune steunen. Bedankt dat ik me in zo’n korte tijd thuis heb gevoeld.”

Kevin de Bruyne mist Supercup

Ook Kevin de Bruyne liep bij de competitiestart een blessure op. De spelmaker van Manchester City viel vrijdag geblesseerd uit in het duel met Burnley. De 32-jarige Belg is opnieuw geblesseerd aan zijn hamstring, bevestigde trainer Pep Guardiola. ,,Het is weer dezelfde plek. Het hangt af van de ernst van de kwetsuur, maar het gaat zeker een paar weken duren.”



Vanwege zijn blessure ontbreekt De Bruyne donderdag in Athene in de wedstrijd om de Europese Supercup tegen Sevilla. Manchester City speelt vervolgens op zaterdagavond thuis tegen Newcastle United, dat aan kop gaat in de Premier League na de 5-1 overwinning op Aston Villa op de eerste speeldag in Engeland.