Selectie River Plate twee weken na winst Copa Libertadores gehuldigd door fans

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL bepaalde vorige maand na ongeregeldheden rond de return in Estadio Monumental dat de wedstrijd om veiligheidsredenen in Madrid moest worden afgewerkt. River Plate won in de Spaanse hoofdstad na verlenging met 3-1 van Boca Juniors en pakte daardoor voor de vierde keer in de clubhistorie de Copa Libertadores.

Als kampioen van Zuid-Amerika gingen trainer Marcelo Gallardo en zijn spelers na de gewonnen finale in Madrid meteen door naar Abu Dhabi, voor het WK voor clubs. River Plate eindigde daar als derde, nadat in de halve finale na strafschoppen werd verloren van Al-Ain. In de strijd om de derde plek werd zaterdagmiddag wel met . De selectie vloog zondag terug naar Buenos Aires. Na een busrit door de stad werden de spelers voor zo’n 60.000 fans gehuldigd in Estadio Monumental. ,,We hebben de droomfinale gewonnen, dit zullen we nooit vergeten’, zei coach Gallardo. ,,Deze prijs zit voor eeuwig in ons hart.’'