Selectie van Manchester City kost meer dan 1 miljard

City, de kampioen van Engeland, gaf deze zomer ook weer tientallen miljoenen uit op de transfermarkt om onder anderen João Cancelo en Rodri aan te trekken. Manager Pep Guardiola beschikt over een selectie vol topspelers, die samen 1,014 miljard hebben gekost. De Franse kampioen Paris Saint-Germain staat tweede op de lijst met een transferwaarde van 913 miljoen euro, Real Madrid is de nummer 3 met 902 miljoen. Liverpool, de winnaar van de Champions League, neemt met 639 miljoen euro de zevende plek in.