Sensationele slotfase in België: scorende doelman grijpt heldenrol

Juventus-Cagliari Blessures Bonucci en Chiellini versnellen rentree De Ligt

20 november Matthijs de Ligt is klaar voor zijn rentree bij Juventus. De verwachting is dat de 21-jarige verdediger morgen tegen Cagliari al direct in de basis zal starten. Het worden de eerste minuten van het nieuwe seizoen voor de ex-Ajacied.