Sergio Agüero al geopereerd aan knie

Agüero raakte maandag geblesseerd in het duel met Burnley. Hij komt vermoedelijk dit seizoen niet meer in actie.

,,We weten niet wanneer hij weer fit is”, zei Guardiola. Het seizoen duurt nog wel even voor City, dat na afloop van de Premier League in augustus nog moet spelen in de Champions League. In de achtste finales staat de club tegenover Real Madrid. Het eerste duel, in Madrid, werd met 2-1 gewonnen.