‘Sergio Agüero moet mogelijk stoppen met voetballen’

Video Emotionele Neymar brengt na 400ste doelpunt mooi eerbetoon aan overleden zangeres

Voor stervoetballer Neymar was het een bijzondere zaterdagavond in Bordeaux. Een avond met twee gezichten, want waar hij op voetbalgebied de show stal met twee mooie goals en daarmee een belangrijk aandeel had in de 2-3 zege op Girondins Bordeaux, zat hij met zijn gedachten bij de overleden zangeres Marília Mendonça. Hij droeg zijn eerste doelpunt daarom ook aan haar op.

7 november