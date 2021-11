Sergio Ramos voor 15 miljoen euro per jaar op de tribune bij PSG: 'Verscheuren contract een optie’

Ramos zou de nieuwe leider van de verdediging moeten worden en zo een grote rol krijgen in het sterrenensemble uit Parijs. Maar de kuitblessure lijkt niet weg te trekken, en volgens de Le Parisien is er meer aan de hand. ,,Verschillende mensen binnen de club vinden de transfer van Ramos een fout", schrijft de Franse krant. ,,Het verscheuren van zijn contract wordt niet uitgesloten.”

Ramos speelde dit kalenderjaar slechts vijf wedstrijden in clubverband. Zijn laatste optreden dateert van 5 mei: de halve finale van de Champions League tussen Real Madrid en Chelsea. De Spanjaard kwam afgelopen zomer niet tot een akkoord over een nieuw contract bij Real Madrid. Hij zou te veel eisen hebben gehad, en de club was bezorgd om zijn blessure. PSG had meer vertrouwen in het herstel van de verdediger en liet hem voor 15 miljoen euro per jaar tekenen.